اونلاين | Kooora Plus HDمشاهدة مباراة الكونغو ومدغشقر لحظة بلحظة بث مباشر Sport 1 Afrique

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Kooora Plus HDمشاهدة مباراة الكونغو ومدغشقر لحظة بلحظة بث مباشر Sport 1 Afrique والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

KORA LIVE مشاهدة بث مباشر مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية على كورة ستار، شاهد مجانًا مباراة الكونغو ومدغشقر في أمم إفريقيا اليوم علي رابط (ALOSTORA)، يلتقي منتخب مدغشقر مع منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد 7-7-2019، على استاد "الاسكندرية" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا توتال 2019، شاهد مباراة مدغشقر والكونغو أونلاين على COOL KORA.

- موعد مباراة مدغشقر ضد الكونغو YALLA SHOOT في أمم إفريقيا 2019 اليوم:

يسعي منتخب مدغشقر لكتابة تاريخ جديد في أمم إفريقيا عندما يصطدم بالمنتخب الكونغولي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة 6:00، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة 7:00 اليوم الأحد السابع من شهر يوليو لعام 2019، على أرضية استاد الإسكندرية، حيث يأمل منتخب مدغشقر للتأهل لدور الثمانية للمرة الأولي في تاريخه ومواصلة الزحف نحو الأدوار النهائية بالبطولة الإفريقية.

- التشكيل المتوقع لمدغشقر والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2019 اليوم:

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: ملفين ادريان.

خط الدفاع: جيروم مومري، باسكال رازاكانانتينيانا، رومان، توماس فونتاني.

خط الوسط: إبراهميا أمادا، أنيسيت أبيل، ماركو إلايماهاريتا.

خط الهجوم: أندريا، فانيفا إما أندريانتسيما، لا لاينا نومينياناهاري.

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التشكيلة المتوقعة لمنتخب الكونغو الديمقراطية ضد مدغشقر:

حراسة المرمى: لي ماتمبي

خط الدفاع: إيساما، تيسيراند، لوينداما، نجوندا

خط الوسط: بوبي، مبوتو، موكي

خط الهجوم: ماجهوما، سيدريك باكامبو، بولينجي

- كيف تشاهد بث مباشر لمباراة مدغشقر والكونغو اليوم الأحد في CAN 2019؟:

يمكنكم متابعينا مشاهدة بث مباشر لمباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية بتعليق عربي مميز عبر قنوات بي إن سبورتس، وماكس 1، وماكس 2، كما تستطيعون مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو في ثمن نهائي أمم إفريقيا CAN 2019، من خلال التردد الأرضي لقناة تايم سبورت ( TIME SPORT)، وستكون المباراة متاحة من خلال روابط البث المباشر عبر موقعنا (الخليج 365 الرياضي) تابعونا.

- شاهد بث مباشر كورة ستار لمباراة (مدغشقر VS الكونغو) اليوم الأحد 7-7-2019:

مشاهدة بث مباشر KORA TODAY مباريات أمم إفريقيا CAN 2019، شاهد الآن LIVE مباراة مدغشقر ضد غينيا على COOL KORA في مواجهة خارج التوقعات ضمن منافسات البطولة القارية المقامة على أرض ALFAR7NA، وتستمر حتي 19 يوليو، شاهد مباشرة بدون تقطيع مباراة مدغشقر والكونغو على YALLA SHOOT، مشاهدة مجانية مباريات (كان 2019) عبر رابط يوتيوب مجانًا وبجودة فائقة.