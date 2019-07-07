اونلاين | Canal + Sport 1 Afrique رابط سريع مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية Bein plus رابط مباراة مدغشقر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Canal + Sport 1 Afrique رابط سريع مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية Bein plus رابط مباراة مدغشقر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بث مباشر كورة لايف kora live، ويلتقي منتخب مدغشقر مع الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد وذلك في إطار منافسات مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تستضيفها الملاعب المصرية حتى يوم 19 من الشهر الجاري.

ويواجه منتخب مدغشقر نظيره الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد 7-7-2019 في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت أبوظبي، شاهد الآن مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بث مباشر كورة ستار kora star.

منتخب مدغشقر كان مفاجئة النسخة الحالية من البطولة الأفريقية حيثُ احتل صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط من فوز في مباراتي نيجيريا وبوروندي وتعادل مع غينيا بينما منتخب الكونغو الديمقراطية تأهل كثالث مجموعته برصيد 3 نقاط من فوز على زيمبابوي 4-0 وخسارتين من مصر وأوغندا.

وسيكون الفائز من تلك المباراة على موعد في ربع النهائي مع (غانا أو تونس) وهي مباراة قوية أخرى ستجمع نسور قرطاج بمنتخب النجوم السوداء، مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية ومدغشقر بث مباشر كورة اونلاين kora online، مشاهدة مباراة مدغشقر اليوم يوتيوب بجودة عالية بدون تقطيع youtube.

تشكيلة منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقعة:

حراسة المرمى: ماتامبي لي

خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

Advertisements

خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة:

حراسة المرمى: آدريان.

خط الدفاع: ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس.

خط الوسط: آمادا، آنست، آليماهاريترا.

خط الهجوم: لالاياما، آندرياتساما، آندريا.

مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2019 يلا شوت yallashoot وستكون مباراة مدغشقر مذاعة عبر قناة بي إن ماكس HD1 + HD2 بصوت نوفل باشي، مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية بث مباشر كورة لايف kora live، مباراة الكونغو ومدغشقر بث مباشر اليوم يوتيوب.