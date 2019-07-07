رياضة | انتهي الأمر.. برشلونة يحسم صفقة القرن ويعلن عنها الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهي الأمر.. برشلونة يحسم صفقة القرن ويعلن عنها الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني قرر دفع الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد للحصول على خدماته رسميًا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية :" خلال يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، سوف يودع ممثلو جريزمان في مقر الليغا "شيك" بقيمة 120 مليون يورو، وهو شرط إنهاء عقد اللاعب مع أتليتيكو".

وأضافت الصحفية :" العملية سوف يعلن عنها رسميا يوم الأربعاء، وسيصل جريزمان يوم الخميس إلى برشلونة، من أجل تقديمه يوم الجمعة لجماهير الكامب نو".