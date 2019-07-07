رياضة | نيمار يخون برشلونة ويعلن الاستسلام!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يخون برشلونة ويعلن الاستسلام! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر عدم الدخول في صراع مع الفري الباريسي وقرر العودة من جديد إلى التدريبات.

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وقال صحيفة " LE PARISIE" الفرنسية :" نيمار لا يفكر بدخول صراع مع باريس على الرغم من رغبته في المغادرة وسوف يعود الى التدريبات قريبًا".

ويسعي برشلونة الإسباني إلى إعادة نيمار من جديد إلى كامب نو، وعرض على باريس 120 مليون يورو بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو للحصول على خدمات نيمار.