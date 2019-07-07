رياضة | ديانج ينهي متعلقاته بالجزائر.. ويزور أسرته في مالي قبل الحضور للقاهرة خلال 10 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديانج ينهي متعلقاته بالجزائر.. ويزور أسرته في مالي قبل الحضور للقاهرة خلال 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي.

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