رياضة | الزمالك ينتظر الرد الاخيرمن أجل ضم التونسي أيمن بن محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ينتظر الرد الاخيرمن أجل ضم التونسي أيمن بن محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسئولو نادي الزمالك الرد النهائي من جانب التونسي أيمن بن محمد الظهير الأيسر لفريق الترجي التونسي حول انضمامه إلى صفوف الفريق بعد إنتهاء منافسات أمم افريقيا 2019.

وكان الزمالك قد تفاوض مع اللاعب خلال الفترة الماضية لكنه طلب تأجيل الأمر برمته إلى ما بعد نهاية أمم افريقيا وعدم تشتيت ذهنه مع نسور قرطاج.

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وينتهي عقد بن محمد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق التونسي حتى الآن ويمتلك في جعبته بعض العروض العربية والأوروبية.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع أيمن بن محمد لتدعيم الجبهة اليسرى التي يعاني الفريق من نقص كبير فيها بسبب تواضع مستوى بهاء مجدي.

ولم يشارك بن محمد مع منتخب تونس في الكان بسبب الاعتماد على آلان جيريس المدير الفني لنسور قرطاج بشكل أساسي في الجبهة اليسرى.