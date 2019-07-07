رياضة | النصر يتفوق على الهلال والنصر بصفقة كبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يتفوق على الهلال والنصر بصفقة كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب نادي النصر، من إعلان التعاقد الرسمي مع الصفقة الكبرى التي تصارعت عليها الأندية السعودية.

وكشفت صحيفة "سعودي سبورت" عن اتفاق إدارة العالمي، مع مجلس إدارة التعاون في الحصول على خدمات عبد الفتاح آدم، بمقابل مادي، وإعارة أحد اللاعبين.

واتفقت إدارة النصر على دفع مقابل مادي قدره 17 مليون ريال، بالإضافة لإعارة المدافع نايف الماس لصفوف نادي التعاون لمدة موسم.

وجاء تألق آدم مع التعاون، ليدفع الهلال والاتحاد للدخول في منافسة شرسة مع النصر من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.