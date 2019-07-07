رياضة | كوت ديفوار كامل العدد قبل لقاء نسور مالي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوت ديفوار كامل العدد قبل لقاء نسور مالي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم منتخب كوت ديفوار استعداداته لمواجهة منتخب مالي غدا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخاض افيال كوت ديفوار مرانهم اليوم في إحدى الملاعب الفرعية لنادي وادي دجلة بمشاركة جميع اللاعبين وعلى رأسهم نجم توتنهام الإنجليزي سيرجي اورييه الذي غاب عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين .

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