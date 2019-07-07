رياضة | الزمالك يدرس التراجع عن ضم عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس التراجع عن ضم عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء ظهور عبدالله السعيد بمستوى متواضع مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا 2019 ليفتح الباب من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للتحفظ على الصفقة بسبب الخوف من تراجع أدائه وعدم تشكيله أي إضافة على صفوف الفريق خلال الموسم المقبل على عكس الوضع في الموسم الماضي الذي عاش فيه اللاعب أفضل فتراته على الإطلاق كما استمر تألقه مع بيراميدز في الدور الثاني من منافسات الدوري في الموسم الجاري لكن مستواه كان مخيب للآمال في بطولة أمم افريقيا.

بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك طالبوا بعدم تفعيل التعاقد مع اللاعب بعد الاتفاق الذي تم معه قبل أمم افريقيا 2019، وشددوا على ضرورة البحث عن صانع ألعاب آخر صغير السن يحقق النادي من خلاله مكاسب فنية ومادية في المستقبل خاصة أن السعيد أمامه في الملاعب موسم أو موسمين على حد أقصى والمبلغ الذي سيتم دفعه فيه سيكون من الصعب جدًا تعويضه في المستقبل وإعادة بيعه لأي نادي آخر.