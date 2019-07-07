رياضة | الزمالك يجدد مفاوضاته بشأن باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجدد مفاوضاته بشأن باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل لتدعيم الصفوف.

وكان الزمالك قد فتح خط مفاوضات معه قبل البطولة لكنه طلب بتأجيل الأمر إلى ما بعد بطولة إفريقيا على أمل الوصول إلى عرض أوروبي مميز خاصة أنه كان ضمن الترشيحات للمشاركة في التشكيلة الأساسية لثقة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني في قدراته لكن الأمور تبدلت تمامًا مع بداية البطولة وجلس المحمدي على دكة البدلاء ولم يشارك إلا لظروف إضطرارية في مباراة الكونغو بالجولة الثالثة لدور المجموعات وسط اعتماد أجيري على الثنائي أحمد حجازي ومحمود علاء بشكل أساسي.

وجاء الخروج المبكر للفراعنة ليزيد الأمور سوءًا على المحمدي ويقلص من فرصته بالاحتراف الخارجي وهو ما يجعل أسهم الزمالك قوية في ضم اللاعب.