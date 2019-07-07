رياضة | راموس يودع مصر برسالة مؤثرة : "ستكوني دائما قطعة من قلبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يودع مصر برسالة مؤثرة : "ستكوني دائما قطعة من قلبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، على توجيه رسالة لمصر بعد انتهاء عطلته التي قضاها في الغردقة بناءا على دعوة من رجل الأعمال المصري كامل أبو علي.

وقال راموس عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام" : واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق.. الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها .

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وتابع نجم ريال مدريد الإسباني:"مصر ، ستكوني دائماً قطعة من قلبي لقد كانت تجربة لا تصدق".

وأضاف: "أنا وعائلتى أريد أن أشكركم على لطفكم وكرمكم وحسن ضيافتكم".

وكان راموس قد أعلن استمراره بصفوف ريال مدريد في الفترة الأخيرة، بعدما ترددت أنباء عن رحيله لخوض تجربة جديدة.