رياضة | الأهلي يخطط لضم صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لضم صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يسعي التعاقد مع إسلام عيسي صانع ألعاب المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت التقارير أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتواصل بشكل مستمر مع أعضاء المجلس، لبحث إمكانية الحصول على خدمات إسلام عيسى هذا الصيف.
وطلب المصرى الحصول على 15 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 لاعبين للموافقة على انتقال اسلام عيسي للأهلي.
وأشارت التقارير أن إدارة التعاقدات بالأهلي حسمت الاتفاق مع اللاعب وإدارة المصري للإنضمام للقلعة الحمراء الموسم المقبل، ويتبقي موافقة "الخطيب"، خاصة وأنه يخشي غضب الجماهير بسبب هذه الصفقة.