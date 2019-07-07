رياضة | الأهلي يخطط لضم صفقته الكبري

وأكدت التقارير أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتواصل بشكل مستمر مع أعضاء المجلس، لبحث إمكانية الحصول على خدمات إسلام عيسى هذا الصيف.

وطلب المصرى الحصول على 15 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 لاعبين للموافقة على انتقال اسلام عيسي للأهلي.

وأشارت التقارير أن إدارة التعاقدات بالأهلي حسمت الاتفاق مع اللاعب وإدارة المصري للإنضمام للقلعة الحمراء الموسم المقبل، ويتبقي موافقة "الخطيب"، خاصة وأنه يخشي غضب الجماهير بسبب هذه الصفقة.