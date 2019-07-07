رياضة | ليفربول يستعد الانقضاض على الفهد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يستعد الانقضاض على الفهد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يسعي للتعاقد مع نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي لتدعيم هجوم الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وأشارت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن يفربول ينافس مانشستر يونايتد وآرسنال، على صفقة بيبي، لكنه يتصدر السباق الآن نحو حسم صفقة نجم ليل لقيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل.

ومن جانبه أكد جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل أن ناديه لم يتلقي أي مفاوضات من ليفربول بخصوص "بيبي" لكنهم لديهم معلومات أن النادي الإنجليزي يتواصل مع اللاعب لمعرفة موقفه من الإنضمام للفريق.

بيبي واحد من أبرز نجوم الدوري الفرنسي بالموسم الماضي حل وصيفًا لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفًا، خلف كيليان مبابي صاحب الصدارة برصيد 33 هدفًا.