رياضة | نجم ريال مدريد على أعتاب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على أعتاب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفرنسي لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد من الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف، والانتقال لصفوف فريق فوينلابرادا أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا علي سبيل الإعارة.

ويسعى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى إعارة "لوكا" من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر، قبل استعادته لصفوف الريال في المستقبل، خاصة أنه سيكون من الصعب حصوله على فرصة مع الميرينجي حاليًا.

وقال خورخي فالدانو المدير الرياضي السابق لريال مدريد إن بقاء لوكا زيدان مع ريال مدريد سوف يهدد مستقبله الكروي، مؤكدًا أن رحيل نافاس لا يعني بالضرورة حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق الملكي.