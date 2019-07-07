رياضة | ديروط يضم هداف القيس السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط يضم هداف القيس السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع على قرنى محمد لاعب القيس السابق فى صفقة انتقال حر .

اللاعب الجديد من مواليد ٩٣ ويجيد اللعب بمركزى الهجوم والجناح وسبق له اللعب بمركز شباب باروط والقيس الذى تألق بصفوفه على مدار موسمين ونجح معه فى إحراز ١٢ هدف .

وقرر محمد يوسف المدير الفنى الجديد لديروط ضم اللاعب لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد ووقع اللاعب عقود انتقاله للفريق بحضور طه كمال المدير الإدارى لديروط وذلك بالتنسيق مع المحاسب محمد صلاح رئيس مجلس إدارة النادي وعباس كامل المشرف على الكرة وأحمد على مدير الكرة بديروط .

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ويذكر أن ديروط نجح فى ضم شريف عبد العزيز وسعيد احمد ومحمود محمد حسانين وشريف حافظ واسلام سعيد وعبد الرحمن شعبان وعمرو رزق بجانب تجديد عقود طارق فضل لاعب الفريق .

ويقود الفريق فنيا محمد يوسف بالموسم الجديد خلفا للدكتور عماد سمير والذى رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضى .

واحتل ديروط المركز السادس برصيد 36 نقطة بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى .