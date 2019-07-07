رياضة | عاجل.. بيراميدز يعلن موعد الإعلان عن مدرب الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يعلن موعد الإعلان عن مدرب الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مسئولو نادي بيراميدز في الثانية ظهر غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد ٣٠ يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد والذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد.

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وكان بيراميدز قد أعلن في يونيو الماضي، رحيل مدربه السابق الأرجنتيني رامون دياز بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وقدم بيراميدز مستوى مميز في الموسم الجاري، واحتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري، ونافس الأهلي والزمالك بقوة على لقب الدوري.