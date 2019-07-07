رياضة | منتخب مصر يكشف حقيقة سفر محمد صلاح إلى الغردقة قبل موقعة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يكشف حقيقة سفر محمد صلاح إلى الغردقة قبل موقعة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء في الساعات الماضية، بشأن سفر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بالسفر إلى مدينة الغردقة للمشاركة في إحدى الإعلانات مع النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد والذي يقضي عطلته الصيفية بالغردقة بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة جنوب إفريقيا بالكان.

وقال مصدر بمنتخب مصر، لاتوجد صحة لهذه الأنباء، صلاح لم يغادر إلى الغردقة ولم يقم من الأساس بتصوير أي إعلان خلال فترة تواجده في معسكر المنتخب.

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وتابع المصدر، صلاح تغيب بالفعل ليوم واحد بناء على طلب الجهاز الفني بعد تعرضه لنزلة برد حتى لاتتفاقم إصابته.

وكان منتخب مصر، قد خرج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة بهدف نظيف من جنوب إفريقيا، أمس السبت.