النصر يقترب من التعاقد مع عبد الفتاح آدم

اقتربنادي النصر السعودي من حسم التعاقد مع عبد الفتاح آدم مهاجم نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. النصر حسم بنسبة كبيرة المفاوضات مع نادي التعاون لضم اللاعب مقابل 17 مليون ريال + إعارة المدافع نايف الماس. ومن المقرر أن يتم توقيع العقد الرسمي والاعلان عن الصفقة خلال الايام القادمة. وتصارع الثلاثي، النصر والهلال والاتحاد على الظفر بخدمات مهاجم التعاون في الموسم المقبل الأ ان العالمي نجح في حسم الأمور.

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