تفاصيل جلسة خالد جلال مع لاعبي الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم بملعب بلاندري بمنطقه أجروسي الجبليه بقبرص . شدد المدير الفني ، خلال الجلسة علي أن المقياس عنده الأداء داخل الملعب وليس هناك لدينا لاعب أساسي وآخر احتياطي . وأشار المدير الفني للاعبين الى المباريات الثلاثة المتبقية من عمر الدوري مصيريه ، للاعبين جميعا وعليهم التركيز فقط في التدريبات ، مشيرا إلى أن المعسكر الحالي فرصه لوصول جميع اللاعبين إلى أعلى فورمه بدنيه وفنيه .

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