بيراميدز يعقد مؤتمر صحفي للكشف عن اسم المدير الفني الجديد

يعقد مسئولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد الدفاع الجوي، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد والذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد. ويحضر المؤتمر الكابتن حسام البدري رئيس إدارة الكرة بالنادي والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي. ويقام المؤتمر غدا الاثنين في الساعة الثانية ظهرا، باستاد الدفاع الجوي.

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