شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يوقع على عقود انضمامه للاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك جلسة مع محمد مصيلحى رئيس نتادى الاتحاد السكندرى وقع فيها على عقود انضمامه لزعيم الثغر. Advertisements ويبحث رفعت فى الساعات القادمة على عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للحصول على موافقته بشأن الانضمام لزعيم الثغر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأبدى رفعت رغبته فى الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك بعد الاتفاق مع مسئولى زعيم الثغر حول كافة الأمور بعدما انتهت إعارته من الزمالك إلى إنبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد رفعت يوقع على عقود انضمامه للاتحاد السكندرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.