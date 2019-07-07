شكرا لقرائتكم محمد عادل يجتمع بلاعبى المقاولون العرب .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب مع لاعبي الفريق قبل مران الفريق خلال فترة الاعداد بمقر النادي بالجبل الاخضر بعد انتهاء معسكر الاسكندرية وتحدث قتحي مع اللاعبين عن اهمية هذه المرحلة والتركيز فيها للبناء لموسم قوي ومميز.

وتطرق حديث المشرف على الكرة الى منتخب مصر وتحدث بنبرة غاضبة عن افتقاد اللاعبين للروح والعزيمة وكيف انهم تسببوا في حالة حزن لجيل من المشجعين كان يعقد الامل عليهم وان الاخطاء كانت بالجملة من اتحاد الكرة والجهاز الفني ولابد من المحاسبة ولكن هذا لا يعفي الاعبين من المسئولية.