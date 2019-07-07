شكرا لقرائتكم هل ينصب ديسابر مديرا فنيا لبيراميدز؟ مؤتمر صحفى غدا للإعلان الرسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادي بيراميدز في الثانية ظهر غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد ٣٠ يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد والذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد.

وتواصل الخليج 365 مع أكثر من مسئول فى نادي بيراميدز، والذين أكدوا أن الفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا السابق هو مدرب الفريق الجديد بعد التوصل معه لاتفاق مادي، فى الوقت الذي يقترب أحمد أيوب من العودة من جديد للجهاز الفني لبيراميدز.

ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة بشكل مؤقت.