شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تواصل المعسكر الخارجى بقبرص .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك إلى أحد الفنادق بمنطقة أجروسي الجبلاية لاستكمال المعسكر الخارجي بقبرص في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
نشر الموقع الرسمى للزمالك صورًا من وصول بعثة الفريق الأبيض إلى أحد الفنادق.
واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال على خوض ثلاث مباريات ودية خلال تواجده بالمعسكر أيام 8 و 10 و 12 يوليو الجاري، قبل العودة الى القاهرة، وكان الزمالك قد افتتح المباريات الودية بمواجهة بطل كأس قبرص الجمعة الماضية.
ومن المقرر أن يؤدي الفريق مران اليوم الاحد، في تمام الساعة السادسة مساء بملعب بلاندري بمنطقة أجروسي الجبلية.
الزمالك
الزمالك
الزمالك
الزمالك
الزمالك
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