شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية لثروت سويلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استقالته جماعية رسمياً، الى اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية منذ قليل.
وقال مصدر باتحاد الكرة إن ثروت سويلم سيخطر اللجنة الأولمبية بالاستقالة لاعتمادها، بجانب إخطار وزارة الرياضة، لاعتماد توقيعه على المستندات والشيكات.
كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .
وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.
وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.
كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.
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