شكرا لقرائتكم تفاصيل مران الزمالك بقبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استهل خالد جلال المدير الفنى للزمالك مران الفريق المقام حالياً بملعب بلاندرى بمنطقه أجروسي الجبليه بقبرص بقراءة الفاتحة وبعدها تم عقد جلسة مع اللاعبين.

وشدد المدير الفنى للزمالك خلال الجلسة على أن المقياس عنده الأداء داخل الملعب وليس هناك لاعب أساسي وآخر احتياطى، مشيرا إلى أن المعسكر الحالي فرصة لوصول جميع اللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية وفنية كما قال جلال للاعبين:"المباريات الثلاثة المتبقية من عمر الدوري مصيرية، لكم جميعا وعلينا أن نركز فقط في التدريبات".

فيما قام اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الزمالك بقيادة عمليه تدريبات الجانب البدني للاعبين بالجري حول الملعب ثم إجراء بعض تدريب الاطالات والتقويات فيما قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، وركز أيمن طاهر خلال المران على التصويبات بعيدة المدى.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثلاث مباريات ودية خلال تواجده بالمعسكر خلال الفترة الجارية أيام 8 و 10 و 12 من شهر يوليو الجارى قبل العودة الى القاهرة.