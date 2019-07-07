حظوظ رحيل هودسون - أودوي لبايرن ميونخ تتضاءل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجعت احتمالات انتقال الإنجليزي الدولي كالم هودسون-أودوي من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني وسط توقعات بقرب تمديد عقده مع تشيلسي.
وأعلن النادي الإنجليزي يوم الأحد أن المدرب الجديد فرانك لامبارد يعتبر المهاجم الصاعد، 18 عاما، جزءا مهما في خططه.
وتابع النادي في بيانه أن لامبارد أكد أن هودسون-أودوي يمكن أن يكون "لاعبا عظيما في صفوف تشيلسي"، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء محادثة مع اللاعب لإقناعه بخططه.
ووفقا لمعلومات بوابة (شبوكس) الرياضية الألمانية، فإن هودسون-أودوي على وشك تمديد عقده مع تشيلسي بفضل لامبارد المحترف السابق في صفوف النادي الانجليزي وهداف تشيلسي عبر التاريخ.
يشار إلى أن هودسون-أودوي شارك في الموسم الماضي بصورة متقطعة إبان تولي الإيطالي ماوريسيو ساري القيادة الفنية لتشيلسي، الأمر الذي جعل اللاعب الشاب يفكر في الرحيل إلى ناد آخر.
ويسعى بايرن إلى ضم اللاعب الشاب الذي يقضي الآن فترة نقاهة بعد إصابته بتمزق في وتر أخيل في أبريل الماضي.
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