موعد مباراة منتخب الجزائر ومنتخب غينيا في دور ال16 من كأس أمم أفريقيا 2019 / القنوات الناقلة...

أعزائي محبي الرياضة في كل مكان، أنت عاى موعد اليوم مع مباراة هامة على الساحة الرياضية، وهي مباراة منتخب الجزائر ومنتخب غينيا، في إطار مباريات دور ال16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والمقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الحالي، وتدخل الجزائر اللقاء وهي متصدرة للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ولم يدخل في شباكها أى هدف خلال المنافسات السابقة بالبطولة.

في حين تدخل غينيا وهي بالمركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وكلا الفريقين يسعي لتخطي دور ال16 على حساب الآخر، ليتأهل لدور الربع النهائي، ويعتبر منتخب الجزائر الأقوي بين الفرق العربية المشاركة بالبطولة.

موعدمباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة للمباراة

الفريقين الموعد استاد المباراة القنوات الناقلة حكم المباراة منتخب الجزائر/ منتخب غينيا الأحد 7/7/2019 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية استاد الدفاع الجوى بي إن سبورت ماكس 1و2- قناة تايم سبورت التردد الأرضي- قناة الجزائر الرياضية التردد الأرضي السيشيلي برنار كاميل

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

حراسة المرمي :- “رايس مبولحي”.

خط الدفاع :- “رامى بن سبعيني- جمال بن العمري- عيسى ماندي- يوسف عطال”.

خط الوسط :- “عدلان قديورة- إسماعيل بن ناصر- يوسف بلايلي- سفيان فيجولي- رياض محرز”.

الهجوم :- “بغداد بونجاح”.

التشكيل المتوقع لمنتخب غينيا