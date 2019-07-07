انتهاء مهمة المدرب ديسابر مع أوغندا

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أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم الأحد التوصل الى اتفاق بالتراضي لانهاء التعاقد مع المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني سيباستيان ديسابر، بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وتمكنت أوغندا من بلوغ الأدوار الاقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ خسارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية في المجموعة الأولى خلف المضيفة مصر. وخسر المنتخب مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال صفر-1 الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

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وفي بيان اليوم، وجه الاتحاد الأوغندي "الشكر الى المدرب ديسابر على مساهمته في التطور الرياضي والاحترافي" للمنتخب، بما يشمل "التأهل الى النهائيات والأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا 2019".

ووقع ديسابر (42 عاما) في كانون الأول/ديسمبر 2017 عقدا لتدريب المنتخب لعامين.

وكان ديسابر قد قال في تصريحات على هامش البطولة، أن ما يهمه فيها "هو أن نستثمر فرصنا، لا أن نذهب من أجل الدفاع. أن نظهر أيضا أننا نتمتع بلاعبين جيدين ويمكن أن نصعّب مهمة أي كان"، مضيفا "الآن وقد تحقق هدف التأهل، نريد أن نبقى لأطول فترة ممكنة".