شكرا لقرائتكم خبر عن «جريس»: مفاجآت «الكان» مدوية.. و«الخنيسي»: لن نخذل الشعب التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد، أن مباراة الغد أمام فريق غانا صعبة للغاية، ولكن فريقه جاهز بكافة أسلحته لهم.

وقال إن الحالة النفسية والبدنية للاعبي تونس جيدة للغاية، «وعملنا خلال الأيام الماضية على علاج كافة الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المباريات السابقة».

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وأضاف أنه لا أزمات مع الاتحاد التونسي، مؤكدًا أن الاتحاد راض تمامًا عن أداء المنتخب خلال المباريات الماضية، لافتًا إلى أن نسور قرطاج سيحاولون الاستمرار في الفوز أمام غانا غدًا.

وأشار المدير الفني للمنتخب التونسي إلى أن هناك مفاجآت مدوية حدثت خلال البطولة، منها خروج فرق قوية للغاية كانت مرشحة لنيل اللقب القارب أهمهم المغرب ومصر والكاميرون وهو أمر مقلق.

وأوضح: «منتخب غانا ليس بالسهل ولديهم لاعبون أقوياء خاصة في خط الهجوم، ويلعبوا بشكل جماعي ومنظم، ونحن وضعنا الخطة المناسبة، وسوف نحاول إيقاف مفاتيح الفوز لديهم مع التوازن في الدفاع والهجوم على حد سواء».

من جانبه أكد طه الخنيسي، لاعب منتخب تونس، أنهم جاهزون بشكل كبير لمواجهة منتخب غانا والتأهل لدور الثمانية على حسابه، وأنهم لن يخذلوا الشعب التونسي وسوف يحاولون الاستمرار في البطولة حتى نهايتها والرجوع بكأس البطولة.