شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أجيري في 337 يوماً مع المنتخب.. 9 انتصارات وكارثة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقال مجلس اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، المكسيكي خافيير أجيري وجهازه المعاون، قبل أن يعلن المجلس استقالته بالكامل، السبت، وذلك عقب خسارة «الفراعنة» مباراة دور الـ 16 لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، ووداع المسابقة مبكراً على يد نظيره الجنوب أفريقي بالخسارة بهدف نظيف بملعب القاهرة.

وتعاقد الاتحاد المصري مع أجيري في الثاني من أغسطس لعام 2018، واستمر في ولايته لمدة 337 هدفاً.

وقاد المكسيكي منتخب مصر في 12 مباراة، استطاع الفوز في 9 منها على حساب كل من إي سواتيني «مرتين»، والنيجر وتونس بتصفيات أمم أفريقيا، والكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي بالنسخة الجارية من الكان، وتنزانيا وغينيا ودياً، وخسر أمام كل من نيجيريا ودياً وجنوب أفريقيا بثمن نهائي الكان، وتعادل في مناسبة وحيدة أمام النيجر بتصفيات أمم أفريقيا.

سجل منتخب مصر 25 هدفاً في ولاية أجيري، ومُني مرمى الفراعنة بـ 7 أهداف، وحافظ المنتخب المصري على نظافة شباكه في 6 مباريات من بين 12 مباراة في ولاية المكسيكي.

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الفوز الأكبر لمصر تحت قيادة المكسيكي جاء على حساب النيجر بسداسية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا 2019، بينما جاءت هزيمتي الفراعنة في ولايته بنتيجة واحدة هي (1/0).

انتصار خارجي وحيد حققه المنتخبالمصري في ولاية أجيري، وذلك على حساب أي سواتيني بهدفين نظيفين بتصفيات أمم أفريقيا 2019، وذلك من بين 3 مباريات خارجية خاضها الفراعنة تحت قيادته.

هداف منتخب مصر في ولاية أجيري خلال 12 مباراة هو محمد صلاح، برصيد 6 أهداف، بواقع هدفين في أمم أفريقيا ورباعية في التصفيات المؤهلة.

وعجز الفراعنة عن التسجيل في ولاية أجيري خلال الهزيمتين أمام نيجيريا «ودياً»، وجنوب أفريقيا «ثمن نهائي الكان».

أما عن الوجوه الجديدة التي قدمها المكسيكي في صفوف منتخب مصر، فاقتصرت على محمد محمود، لاعب دجلة السابق والأهلي الحالي قبل تعرضه للإصابة، وإسلام جابر، جناح الداخلية، وصلاح محسن، مهاجم الأهلي، وذلك في بداية ولايته، بالإضافة إلى عمار حمدي، لاعب الأهلي خلال فترة إعارته للاتحاد، ونبيل عماد «دونجا»، متوسط ميدان بيراميدز الذي كان ضمن قائمة الفراعنة بالكان.