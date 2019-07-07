شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوت ديفوار: هدفنا تجنب مفاجآت أمم آفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ابراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، جاهزية لاعبيه لمواجهة مالي غدًا الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال كمارا في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد: «لا يهم أن منتخبنا له أفضلية في تاريخ المواجهات مع مالي، الأهم هو الفوز غدًا لأن لكل مباراة اعتباراتها الخاصة».

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وأضاف: «نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذه المباراة الصعبة».

وأوضح: «هناك مفاجآت قوية في البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب وعلينا تجنب ذلك».

وتابع: «هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بثلاث نقاط ومع ذلك بلغت دور الثمانية مثل بنين وجنوب أفريقيا».

وقال: «جاهزون تماما والمنافسة على اللقب هدفنا منذ البداية».