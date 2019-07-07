يوفنتوس يحدد موعدين لإعلان صفقة دي ليخت

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن يوفنتوس حدد موعدين، من أجل إعلان التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أياكس يريد الحصول على مقابل من 70 إلى 80 مليون يورو، للموافقة على انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس.

أما إدارة السيدة العجوز فتريد دفع 67 مليون يورو فقط في صفقة دي ليخت، بالإضافة إلى المكافآت.

ويرغب يوفنتوس في الإعلان عن الصفقة، الأربعاء المقبل، مع انطلاق المعسكر التدريبي ليوفنتوس الخاص بالموسم الجديد، أو يوم 19 يوليو الجاري مع بدء الجولة الآسيوية للسيدة العجوز.

يذكر أن اليوفي حصل على موافقة دي ليخت فيما يتعلق بالشروط الشخصية للتعاقد، بينما يتبقى فقط تفاوض النادي الإيطالي مع أياكس لتقليل قيمة الصفقة.