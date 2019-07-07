أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن يوفنتوس حدد موعدين، من أجل إعلان التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أياكس يريد الحصول على مقابل من 70 إلى 80 مليون يورو، للموافقة على انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس.
أما إدارة السيدة العجوز فتريد دفع 67 مليون يورو فقط في صفقة دي ليخت، بالإضافة إلى المكافآت.
ويرغب يوفنتوس في الإعلان عن الصفقة، الأربعاء المقبل، مع انطلاق المعسكر التدريبي ليوفنتوس الخاص بالموسم الجديد، أو يوم 19 يوليو الجاري مع بدء الجولة الآسيوية للسيدة العجوز.
يذكر أن اليوفي حصل على موافقة دي ليخت فيما يتعلق بالشروط الشخصية للتعاقد، بينما يتبقى فقط تفاوض النادي الإيطالي مع أياكس لتقليل قيمة الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يحدد موعدين لإعلان صفقة دي ليخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.