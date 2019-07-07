الترجي يضم الإيفواري إبراهيما واتارا

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، عن التعاقد مع الإيفواري إبراهيما واتارا،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الترجي وقع مع إبراهيما واتارا، لاعب نادي البنزرتي على عقد لمدة موسمين. وتمت مراسم توقع العقد اليوم الأحد بحضور رئيس النادي حمدي المدب.

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