تفوق كاسح للبرازيل في المواجهات المباشرة ضد بيرو قبل نهائي اليوم

يتفوق المنتخب البرازيلي بشكل كبير على نظيره البيروفي في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين قبل نهائي كوبا أمريكا الذي يجمعهما اليوم.
وكان المنتخب البرازيلي قد تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا، عقب التغلب على الأرجنتين في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-0، فجر الأربعاء الماضي.
والتقى البرازيل وبيرو من قبل فى 46 لقاء، فاز السيليساو فى 32 مواجهة، بينما حقق منتخب بيرو الفوز 4 مرات، وحسم التعادل 9 مواجهات من قبل.
وكانت النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين، تلك التي حققها منتخب البرازيل بالفوز بسبعة أهداف دون رد فى نهائى بطولة كوبا أمريكا 1997.
جدير بالذكر أن البرازيل فازت على بيرو في دور المجموعات خلال البطولة الجارية بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.
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