مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد فيرناندينيو رغم ضم لاعب أتلتيكو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعى نادى مانشستر سيتي، تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلى المخضرم فيرناندينيو، الذى يتبقى موسما واحدا فى عقده، رغم التعاقد مع رودرى لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى فى صفقة هلى الأغلى فى تاريخ النادى.

وفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرغب فى الإبقاء على نجمه البرازيلى فيرناندينيو، من خلال تقديم عقدا جديدا لمدة موسم واحد، خاصة وأن عقده الحالى ينتهى الصيف المقبل.

أضافت الصحيفة أن المدرب الإسبانى للسيتي يصر على بقاء اللاعب البرازيلى صاحب الـ34 عاما، رغم تعاقده مع اللاعب الإسبانى الشاب رودرى من أتليتكو مدريد فى صفقة قدرت قيمتها بـ62.5 مليون إسترليني.

وكان مانشستر سيتي قد ضم البرازيلى فيرناندينيو عام 2013 من صفوف نادى شاختار دونيتسك الأوكرانى مقابل 34 مليون إسترليني.

ونجح مانشستر سيتي الموسم الماضى، فى التتويج بالثلاثية المحلية، البريميرليج، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة كأول نادى فى إنجلترا يحقق هذا الإنجاز.