رسمياً..بني ياس يضم نجم الجزيرة لموسمين مقبلين

أعلن نادي بني ياس الإماراتي عن تعاقده مع صفقة محلية جديدة لتعزيز صفوف الفريق الأول، بالتوقيع مع سلطان الشامسي نجم الجزيرة.
وكشف بني ياس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن تعاقده مع اللاعب سالم الشامسي نجم فريق الجزيرة رسمياً هذا الصيف.
ووقع لاعب الفريق السماوي على عقد مع فريق بني ياس يمتد لموسمين مقبلين، بدءاً من الموسم المقبل.
اللاعب ذو الثلاث والعشرين ربيعاً يلعب في عدة مراكز ويملك خيارات عديدة في أرضية الملعب حيث أنه يلعب في مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن.
يذكر أن اللاعب الشاب تدرج ضمن المراحل السنية للمنتخبات الوطنية كان أخرها المنتخب الأولمبي الوطني كما أنه شارك بالموسم المنصرم في مسابقات دوري وكأس الخليج العربي.
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