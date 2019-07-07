مدرب غانا: سنحاول تجنب ما حدث مع مصر

قال كويسي ابياه المدير الفني لمنتخب غانا إنه سيحاول تجنب ما حدث مع الثلاثي مصر، المغرب والكاميرون، لافتًا إلى أن مباراة فريقه مع نظيره التونسي ستكون ممتعة.
ويلتقي المنتخب الغاني مع نظيره التونس غدًا الاثنين في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال إبياه: "مباراة الغد أمام تونس ستكون ممتعة".
وأضاف: "دائمًا ما نحفز لاعبينا لتقديم أداء جيد، وسنحاول ألا نقع في هذا الخطأ كما حدث مع الكبار المرشحين أمثال مصر والمغرب والكاميرون".
وواصل: "أكن كل الاحترام للمنافسين، وخاصة في تلك البطولة لا يمكنك التقليل من أي فريق، سنحاول بذل قصارى جهدنا في المباراة، هم فريق جيد جدا، ولا يمكننا التقليل منهم".
وأتم: "علينا أن ناخذ الأمور بروية، لا يعني إقصاء مصر والمغرب والكاميرون أننا سنفوز بالبطولة، لكل فريق لاعبين جاهزين ونحن نمتلك أكثر من لاعب جاهز في كل مركز وهي ميزة كبيرة نمتلكها في البطولة حاليا"
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