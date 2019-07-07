الكشف عن سبب رفض زيدان صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن سبب رفض ريال مدريد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف الجاري.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قالت إن سان جيرمان عرض على ريال مدريد ضم نيمار مرتين، لكن النادي الملكي رد بأن النجم البرازيلي ليس ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زين الدين زيدان، مدرب الملكي، بات لا يفكر في ضم أجنحة هجومية جديدة، عقب تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي رودريجو جوس.

ويدرك النادي الملكي أن ضم نيمار سيكون عقبة أمام تطور البرازيلي فينيسيوس جونيور مستقبلًا، لأن اللاعب الشاب لن يجد مساحة كافية للمشاركة بالمباريات، لا سيما أنه ظهر بمستوى جيد خلال الموسم المنتهي.

وأشارت إلى أن فينيسيوس قد يضطر إلى تغيير مركزه خلال الموسم المقبل من الجناح الأيسر إلى الأيمن، بسبب أن هازارد سيحجز الجبهة الأخرى لحسابه في التشكيل الأساسي.