يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد في صفقة بوجبا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد في صفقة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن يوفنتوس مستعد لتقديم 130 مليون يورو لضم بوجبا، وإنقاذ اللاعب من الأوقات العصيبة التي يعيشها في "أولد ترافورد".

وأوضحت أن المقابل الذي عرضه اليوفي يقترب من الرقم الذي تريده إدارة الشياطين الحمر وهو 150 مليون يورو.

وأشارت إلى أن عرض السيدة العجوز يتفوق بفارق واضح على الرقم الذي تدور حوله مفاوضات ريال مدريد مع مانشستر يونايتد وهو 90 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر يونايتد أعلن اليوم انضمام بوجبا إلى قائمة الشياطين الحمر في الجولة الصيفية للفريق بأستراليا.