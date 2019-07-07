شكرا لقرائتكم الخروج الباكر يطيح بالاتحاد المصري والجهاز الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 17:02

تداعيات سريعة شهدتها الساحة الرياضية المصرية بعد ساعات من خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنظمها بلاده إثر الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف من دون مقابل في الدور ثمن النهائي "الـ 16"، إذ أعلن رئيس الاتحاد المحلي هاني أبو ريدة استقالته ، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافير أغيري.



ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد المصري فإن أبو ريدة أكد أن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي بعد خروج منتخب"الفراعنة"، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يقصر وقدم للاعبين والجهاز الفني الدعم المادي والمعنوي على أكمل وجه قبل البطولة ، مؤكدا إقالة أعضاء الجهاز الفني والإداري كافة بعد"خيبة الأمل" التي أصابوا بها الجماهير المصرية على رغم تلبيه مطالبهم. وأوضح أبو ريدة أنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019 لأنها مسؤولية وطنية.

من جهته ، أعلن نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير استقالته من منصبه ، كما تقدمت عضو مجلس إدارة الاتحاد دينا الرفاعي باستقالتها.

كانت الجماهير المصرية التي احتشدت في ملعب القاهرة هتفت ضد لاعبي منتخبها قائلة بالعامية المصرية: "لاعيبة عالة، مافيش رجالة". فيما حيت لاعبي جنوب أفريقيا .