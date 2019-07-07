شكرا لقرائتكم تونس لإيقاف مسلسل السقوط العربي في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 17:04

يسعى المنتخب التونسي إلى إيقاف مسلسل خروج المنتخبات العربية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد الوداع الباكر لمنتخبي المغرب ومصر، إذ يخوض منتخب"نسور قرطاج" مواجهة صعبة أمام نظيره الغاني غدا الإثنين على ملعب الإسماعيلية في ختام الدور ثمن النهائي"الـ 16" .



ولم يقدم المنتخب التونسي مستوى جيد خلال الدور الأول إذ تأهل بعد حصد ثلاث نقاط من التعادل مع أنغولا ومالي وموريتانيا مكتفيا بوصافة المجموعة الخامسة ، ويعول مدربه الفرنسي آلان غيرايس في التشكيل الأساسي على معز بن شريفية في حراسة المرمى ، ووجدي كشريدة وياسين مرياح وديلان برون ورامي البدوي في الدفاع ، وإلياس السخيري ويوسف المساكني وكريم العواضي في الوسط ، وطه ياسين الخنيسي ووهبي الخزري ونعيم السليتي في الهجوم .

من جانبه ، لم يظهر المنتخب الغاني أيضا بمستواه إذ تعادل مع بنين والكاميرون قبل الفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين من دون مقابل، وتصدر منتخب "النجوم السوداء" المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون الذي ودع البطولة أمام نظيره النيجيري .

وفي المباراة الثانية على ملعب السويس ، تلتقي مالي أول المجموعة الخامسة مع ساحل العاج ثاني المجموعة الرابعة ، ويبحث المنتخب المالي عن فوزه الأول على"الأفيال" في المواجهة الخامسة بين المنتخبين في تاريخ البطولة إذ فاز المنتخب العاجي في ثلاث مباريات،وتعادلا في مباراة .