كرم كردي يتقدم باستقالة رسمية من اتحاد الكرة لوزير الرياضة...

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جدة - عمرو شويل
تقدم الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، باستقالة رسمية من منصبه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، كما أرسل نسخة من الإستقالة إلى ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية.
وحصل "الخليج 365"على نسخة من استقالة كرم كردى التى تم إرسالها إلى وزير الرياضة والمدير التنفيذى للإتحاد.
نص استقالة كرم كردى
وخسر المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه لورش فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.
الخروج الأفريقي المُخزي تسبب في إستقالة مجلس الجبلاية فقد تقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ببيان إستقالة رسمي جاء نصه كالتالي : أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا ، وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.
كما تضمن بيان هاني أبو ريدة إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه ، كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.
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