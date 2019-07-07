شكرا لقرائتكم كرم كردي يتقدم باستقالة رسمية من اتحاد الكرة لوزير الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تقدم الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، باستقالة رسمية من منصبه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، كما أرسل نسخة من الإستقالة إلى ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية.

وحصل "الخليج 365"على نسخة من استقالة كرم كردى التى تم إرسالها إلى وزير الرياضة والمدير التنفيذى للإتحاد.

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نص استقالة كرم كردى

وخسر المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه لورش فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.