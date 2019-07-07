شكرا لقرائتكم أبو بلاش ارفع سعره.. شرط غانى أمام ملايين الأهلى للتعاقد مع أسامواه جيان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو الأهلى فى تدعيم خط الهجوم بصفقات من العيار الثقيل، للمنافسة على جميع البطولات فى الموسم المقبل سواء على المستوى المحلي أو القاري، خاصة بعد الاستقرار على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأساسي فى السنوات الأخيرة.

ودخل الأهلى بالفعل فى مفاوضات مع أكثر من لاعب من نجوم الصف الأول منهم أسامواه جيان نجم منتخب غانا، والمنتهى عقده مع نادى قيصرى سبورت التركى، مما يجعله حرا فى الانتقال إلى أى ناد مجانا، حيث تم التحدث مع وكيله، والذى أكد ترحيب اللاعب باللعب للفريق الأحمر، ليعرض الأهلى منحه راتبا يصل قيمته لمليون و200 ألف دولار سنوياً، إلا أن جيان طلب الحصول على ضعف هذا المبلغ لارتداء القميص الأحمر.

ويضع الأهلى برفقة أسامواه جيان أكثر من مهاجم أفريقي آخر تحسباً لفشل المفاوضات معه منهم جاستن تشونجا مهاجم أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي كما أن هناك لجنة مسئولة عن إيجاد مهاجم من اللاعبين المتواجدين فى بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً فى مصر.