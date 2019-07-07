شكرا لقرائتكم منتخب السلة يصل الأردن استعداداً بطولة الأفرو كان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعثة منتخب السلة وصلت إلى الأردن لخوض مواجهتين وديتين، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة "الأفرو كان" التى تقام بمالى الأسبوع المقبل.

غادرت البعثة صباح اليوم، من القاهرة متجهة على الأردن، لخوض مباريات ودية مع المنتخب الأردنى استعداد للبطولة الأفريقية، حيث تضم بعثة 15 لاعبا، ويرافقهم عصام عبد الحميد مديرا فنيا.

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ويلعب المنتخب وديتان غدا وبعد غد، على أن يعود من الأردن الأربعاء المقبل.

وكان منتخب رجال السلة تأهل على بطولة "الأفرو كان"، بعد تحقيق المركز الثانى بتصفيات المنطقى الخامسة الأفريقية التى أقيمت باوغندا، وصفا بعد كينيا، وقد أرسل الاتحاد الأفريقى خطابا لمسئولى الاتحاد المصرى يخطرونهم بأنه تقرر صعود المنتخب لبطولة الأفرو كان بعد التساوى فى عدد النقاط مع كينيا برصيد 7 نقاط لكل منهما.

جدير بالذكر أن منتخب الناشئين تحت 16 سنة يشارك فى البطولة الأفريقية بالرأس الاخضر، وتغلب على نيجيريا أمس، ويلتقى مع الرأس الأخضر غدا.