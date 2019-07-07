شكرا لقرائتكم الأهلى المستفيد الأكبر من انضمام عواد لصفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح النادى الأهلى بمثابة المستفيد الأكبر من انضمام محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى لصفوف نادى الزمالك، خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

يسعى النادى الأهلى للتعاقد مع محمود متولى مدافع الإسماعيلى خلال انتقالات يناير المقبل، لكن حتى الآن لا تزال الصفقة معلقة لعدم حسم مسئولو الدراويش القرار النهائى بخصوص اللاعب.

وتلقى محمود متولى وعدا من مسئولى الإسماعيلى بالموافقة على انتقاله لصفوف الأهلى فى يناير المقبل، حال انتقال محمد عواد لنادى الزمالك، لذا أصبح انتقال حارس الدراويش للقلعة البيضاء بمثابة فتحة الخير على النادى الأحمر.

ودخل نادى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع مجلس الإسماعيلى لحسم صفقة محمد عواد حارس مرمى الدراويش خلال يناير المقبل، ولا تزال المفاوضات سارية، للاتفاق على المقابل المادى، كما يتفاوض الأهلى منذ فترة طويلة مع محمود متولى وبالفعل وقع الأخير عقود انتقاله للقلعة الحمراء لكن يتبقى اتفاق الناديين على تفاصيل الصفقة.