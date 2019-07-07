شكرا لقرائتكم أحمد بلال: مسئولية فشل المنتخب جماعية بين الجبلاية وأجيرى واللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى السابق، أن الاختيارات الخاطئة للاعبين لقائمة الفراعنة فى أمم افريقيا 2019 يتحملها المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى بمفرده.

وقال بلال إن اتحاد الكرة يتحمل أيضا الفشل فى ظل السماح بوجود عدد من اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى مما يضعف و يقلل من قيمة اللاعبين المصريين.

Advertisements

وأضاف بلال أن طريقة اللعب يتحمل المدير الفنى فيها التغييرات ولكن الروح والقتال يتحمله اللاعبين، مشيرا إلى أن منظومة اتحاد الكرة خاطئة فى ظل عمل العديد من المجلس فى المجال الإعلامى ولا يوجد من يحاسب أو يراقب أو يبرز الأخطاء ، فهم أصحاب القرار فى المجلس و الإعلام.

كان منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى دور الـ 16 للبطولة.