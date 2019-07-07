شكرا لقرائتكم الأهلي يكرم عاملا لإعادته مبلغ مالى كبير فقد من أعضاء القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بتكريم صابر رضوان، العامل بالنادي بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية نظرا لأمانته وإخلاصه في العمل. Advertisements ويأتى تكريم مدير النادي بعدما قام العامل بتسليم إدارة النادي حقيبة عثر عليها ، وتبين أنها تحتوي على مبلغ مالي كبير وبعض المتعلقات الخاصة وكانت مفقودة من أحد أعضاء الجمعية العمومية . واعادت إدارة النادي الأهلي الحقيبة للعضو وبها المبلغ المالي وكافة متعلقاته الشخصية وقررت تكريم العامل صابر رضوان تقديرا لأمانته وإخلاصه واعتباره مثالا يحتذى به في العمل.

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