شكرا لقرائتكم لاعب الإسماعيلى يعانى من جذع فى رباط الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى، موقف مدحت فقوسة جناح وصانع ألعاب الفريق.

وأكد الدكتور أكرم عبد العزيز أن فقوسة يعانى من جذع بالرباط الخارجى للركبة، على هامش مشاركته فى ودية الفريق مع القناة مؤخرا، والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

ويحتاج لاعب منتخب الشباب، برنامج تأهيلى لفترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام على أقصى تقدير قبل العودة للتدريبات.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.