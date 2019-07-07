شكرا لقرائتكم فرج عامر يشكر مرتضى منصور بعد تعاقده مع ثنائى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الفريق السكندري تمكن من اتمام استعارة محمد أشرف روقة ومصطفى محمد لاعبا الزمالك .
وشكر فرج عامر، رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك قائلاً: "شكرا سيادة المستشار مرتضي منصور الزمالك يوافق علي اعارة روقا ومصطفي محمد لسموحة الموسم القادم".
وكانت انتهت إعارة محمد أشرف "روقة" لإنبى بعدما تم إعارته لمدة موسم واحد من الزمالك وشارك مع الفريق البترولى على مدار الموسم بشكل أساسي.
كما تعاقد سموحة مع مصطفى محمد بعد انتهاء اعارته إلى فريق طلائع الجيش .
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